Motociclista ferita dopo impatto con un' auto folla di curiosi sul viale Europa per l' incidente

Da messinatoday.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una motocilista è rimasta ferita in un incidente avvenuto sul viale Europa, coinvolgendo un'auto e una moto. Sul luogo si è formata una folla di curiosi mentre i soccorsi intervenivano per prestare assistenza. L’incidente si è verificato intorno alle 20, tra viale Europa e viale San Martino, e ha coinvolto una Nissan con a bordo una famiglia e un bambino.

Ancora un violento incidente stradale in città. dopo quello avvenuto nel pomeriggio sul viale Annunziata intorno alle 20 tra viale Europa e viale San Martino scontro tra una Nissan con a bordo una famiglia con un bimbo piccolo e una moto condotta da una donna. Ad avere la peggio volando a terra la motociclista che ha riportato - dalle prime informazioni - traumi alle gambe. Sul posto allertata dai numerosi curiosi che hanno prestato i primi soccorsi l'ambulanza. MessinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Commercialisti e contribuenti travolti da Harry, Spicuzza chiede proroga fiscale: "Tanti documenti distrutti dalla mareggiata" Messina tra le città italiane mappate dall’Istat per il disagio socio-economico: basso tasso di occupazione e redditi ridotti 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Tutti gli aggiornamenti su Motociclista ferita.

