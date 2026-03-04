Motociclista ferita dopo impatto con un' auto folla di curiosi sul viale Europa per l' incidente

Una motocilista è rimasta ferita in un incidente avvenuto sul viale Europa, coinvolgendo un'auto e una moto. Sul luogo si è formata una folla di curiosi mentre i soccorsi intervenivano per prestare assistenza. L’incidente si è verificato intorno alle 20, tra viale Europa e viale San Martino, e ha coinvolto una Nissan con a bordo una famiglia e un bambino.

Ancora un violento incidente stradale in città. dopo quello avvenuto nel pomeriggio sul viale Annunziata intorno alle 20 tra viale Europa e viale San Martino scontro tra una Nissan con a bordo una famiglia con un bimbo piccolo e una moto condotta da una donna. Ad avere la peggio volando a terra la motociclista che ha riportato - dalle prime informazioni - traumi alle gambe. Sul posto allertata dai numerosi curiosi che hanno prestato i primi soccorsi l'ambulanza.