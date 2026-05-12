Incidente tra Fratte e Matierno | due auto coinvolte si indaga

Un incidente si è verificato tra le zone di Fratte e Matierno, coinvolgendo due veicoli. La collisione è avvenuta in una traversa tra via dei Greci e via Vecchia Matierno. Al momento, sono in corso indagini per chiarire le cause dello scontro e valutare eventuali responsabilità. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

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Brutto incidente in una traversa tra via dei Greci e via Vecchia Matierno: per cause da accertare, due auto si sono violentemente scontrate. Notevoli, i danni ad una delle due vetture coinvolte nel sinistro. Indagini in corso, dunque, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'accaduto.🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Incidente sulla stradale: due auto coinvolte, una finisce ribaltataSul posto sono intervenuti polizia stradale, polizia locale, vigili del fuoco e 118. Codogno, incidente frontale sulla Sp234: due auto coinvolte e tre feritiCodogno (Lodi), 17 aprile 2026 – Paura, giovedì sera 16 aprile 2026, lungo la strada provinciale Mantovana 234, nel di territorio comunale di... Argomenti più discussi: Incidente sull'A2 del Mediterraneo, auto sbanda e si capovolge: ragazzo in ospedale; Statale 36, doppio incidente in zona Civate: code e soccorsi all'opera; Incidente nei pressi delle Fonderie Pisano, scontro fra auto e moto: ferito centauro; Incidente in via Dei Greci: scooter finisce sul marciapiede, si indaga. Emanuele Russo è il 66enne morto nell’incidente tra il suo scooter e un’auto a GrottaferrataIl 66enne morto nell'incidente stradale a Grottaferrata tra scooter e auto nella notte tra sabato 9 e domenica 10 maggio si chiamava Emanuele Russo ... fanpage.it