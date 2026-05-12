Incidente tra Fratte e Matierno | due auto coinvolte si indaga
Un incidente si è verificato tra le zone di Fratte e Matierno, coinvolgendo due veicoli. La collisione è avvenuta in una traversa tra via dei Greci e via Vecchia Matierno. Al momento, sono in corso indagini per chiarire le cause dello scontro e valutare eventuali responsabilità. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.
Brutto incidente in una traversa tra via dei Greci e via Vecchia Matierno: per cause da accertare, due auto si sono violentemente scontrate. Notevoli, i danni ad una delle due vetture coinvolte nel sinistro. Indagini in corso, dunque, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'accaduto.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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