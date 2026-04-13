Incidente sulla A8 Milano-Varese | chilometri di coda e traffico bloccato verso Milano

Lunedì mattina sulla A8 Milano-Varese si è verificato un incidente che ha causato blocchi e chilometri di coda. La circolazione verso Milano è stata interrotta nelle prime ore del giorno del 13 aprile, con traffico bloccato e rallentamenti significativi lungo l'autostrada. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi coinvolti. La situazione ha coinvolto numerosi veicoli in transito.

Lunedì mattina di passione per i pendolari diretti verso Milano. Un incidente, avvenuto nelle prime ore della giornata del 13 aprile, ha letteralmente spezzato in due la circolazione lungo l'Autostrada A8 Milano-Varese. Si sono registrati oltre 4 chilometri di coda nel tratto compreso tra gli.🔗 Leggi su Milanotoday.it Incidente in autostrada blocca il traffico verso Milano: coda di tre chilometriTraffico bloccato sull'Autostrada A8, in direzione Milano, per un incidente avvenuto nel tratto Castellanza - Legnano, attorno alle 6. A8 bloccata: 1 km di coda verso Milano dopo incidente a GallarateUn incidente sull’Autostrada A8, nel tratto tra Cavaria con Premezzo e Gallarate, ha bloccato la circolazione verso Milano nella mattinata di venerdì...