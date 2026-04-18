Incidente nella notte tra auto e moto giovane grave in ospedale

Nella notte tra il 17 e il 18 aprile, a Concorezzo, si è verificato un grave incidente in via don Giovanni Minzoni poco prima di mezzanotte. Un’auto e una moto sono entrate in collisione, con le circostanze ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e un giovane coinvolto è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. La polizia sta accertando le cause dello scontro.

Bruttissimo incidente nella serata di ieri, 17 aprile, a Concorezzo. In via don Giovanni Minzoni, poco prima di mezzanotte, con dinamiche ancora da chiarire si sono scontrate un auto e una moto. A rimanere coinvolti nel sinistro, una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 18. La situazione è sembrata.🔗 Leggi su Monzatoday.it Manolete : la dernière corrida qui a marqué l’histoire Notizie correlate Leggi anche: Incidente nella notte tra auto e moto, un giovane grave in ospedale Schianto frontale tra un'auto e una moto nella notte: ragazzo di 18 anni grave in ospedaleGrave incidente stradale a Milano nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 febbraio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Grave incidente nella notte in viale Certosa: uomo travolto da un'auto; Incidente nella notte tra auto e moto, giovane grave in ospedale; Boato nella notte a Mariano Comense, violento scontro tra auto: un ferito in ospedale; Schianto in autostrada nella notte: 7 persone coinvolte, tra cui due bambini - BresciaToday. Stezzano, fuori strada con la moto nella notte: muore 47enneLo schianto intorno alle 4,45 alla rotonda tra la Statale 42 e la Provinciale 119: Fabio Benini, residente in paese, avrebbe fatto tutto da solo. L'allarme lanciato da un camionista che transitava in ... bergamonews.it Morto al San Paolo di Bari dopo l'incidente in moto, la famiglia del 17enne denuncia: aperta una indagineGianvito P. era stato ricoverato dopo uno schianto il giorno di Pasquetta e operato in Ortopedia: nella notte tra 13 e 14 aprile la situazione è precipitata. Disposta l'autopsia ... lagazzettadelmezzogiorno.it Incidente mortale nei boschi di Vigo Meano: ha perso la vita Armando Bortolotti, 69 anni - facebook.com facebook Nicolò Barella applaude Josep Martínez: coinvolto a ottobre in un tragico incidente stradale che ha portato alla morte di un 81enne, è sempre rimasto a disposizione dell'Inter come vice Sommer x.com