Incidente a Milano sorelle falciate da un pirata sulle strisce | una muore

Nella serata di mercoledì 20 maggio, due donne di 70 e 75 anni sono state investite da un veicolo mentre attraversavano sulle strisce pedonali in via Carnia a Milano. L’autista dopo l’incidente si è allontanato dal luogo, ma in seguito si è presentato alle forze dell’ordine. Una delle due donne è deceduta a causa delle ferite riportate, mentre l’altra è rimasta ferita. La polizia sta indagando sulla dinamica e sull’identità del conducente coinvolto.

L’incidente e la fuga, poi si è presentato alla polizia locale. Si è costituito il pirata della strada che nella serata di mercoledì 20 maggio ha travolto due anziane di 70 e 75 anni (uccidendo quest’ultima) in via Carnia a Milano. Si tratta di un uomo di 39 anni. Stando a quanto trapelato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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