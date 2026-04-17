Raul Marian Costea chi era il 26enne morto nell' incidente sull' Aurelia a Ladispoli

Un incidente si è verificato giovedì 16 aprile intorno alle 17 sulla statale Aurelia, nel territorio di Ladispoli, all'altezza di via dell'Olmo. A perdere la vita è stato un uomo di 26 anni, di origine romena, che si trovava alla guida di un veicolo coinvolto nello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gli accertamenti e i rilievi di rito.

Raul Marian Costea, 26 anni originario della Romania, è morto giovedì 16 aprile in un incidente avvenuto poco le 17 sulla statale Aurelia - chilometro 36,500 - nel territorio di Ladispoli, all'altezza di via dell'Olmo. La vittima, che tornava da Roma dopo una giornata di lavoro, era a bordo di.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Ladispoli, scontro fatale sull’Aurelia: morto un 26enneLadispoli, 17 aprile 2026 – Tragedia ieri pomeriggio poco dopo le 17 sull’Aurelia, nel territorio di Ladispoli: due auto si scontrano frontalmente. Leggi anche: Ladispoli, incidente mortale su via Aurelia: frontale tra due auto, un morto