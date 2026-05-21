Dipendente di Autostrade travolto sull' A1 da un' auto | è morto sul colpo
Un dipendente di una società che gestisce l'autostrada è stato investito mortalmente mentre si trovava sulla carreggiata dell'A1. Secondo quanto ricostruito, l'uomo si era fermato sulla corsia d'emergenza, era sceso dalla vettura e stava scattando foto, probabilmente per effettuare dei rilievi. Improvvisamente, un'auto che percorreva la stessa corsia lo ha investito, provocando il decesso sul colpo. La polizia sta indagando sull'accaduto per chiarire i dettagli della dinamica.
Si è fermato sulla corsia d'emergenza, è sceso dall'auto, si è messo a scattare foto probabilmente per dei rilievi e all'improvviso è comparso nel mezzo della carreggiata e in un secondo è stato travolto. È quanto accaduto vero le 7.45 sull'A1 zona Capua al km 722 in direzione Nord, dove un. 🔗 Leggi su Casertanews.it
MAXI INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 100 AUTO COINVOLTE. CI SONO MORTI E FERITI
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