Dipendente di Autostrade travolto sull' A1 da un' auto | è morto sul colpo

Da casertanews.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un dipendente di una società che gestisce l'autostrada è stato investito mortalmente mentre si trovava sulla carreggiata dell'A1. Secondo quanto ricostruito, l'uomo si era fermato sulla corsia d'emergenza, era sceso dalla vettura e stava scattando foto, probabilmente per effettuare dei rilievi. Improvvisamente, un'auto che percorreva la stessa corsia lo ha investito, provocando il decesso sul colpo. La polizia sta indagando sull'accaduto per chiarire i dettagli della dinamica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si è fermato sulla corsia d'emergenza, è sceso dall'auto, si è messo a scattare foto probabilmente per dei rilievi e all'improvviso è comparso nel mezzo della carreggiata e in un secondo è stato travolto. È quanto accaduto vero le 7.45 sull'A1 zona Capua al km 722 in direzione Nord, dove un. 🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

MAXI INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 100 AUTO COINVOLTE. CI SONO MORTI E FERITI

Video MAXI INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 100 AUTO COINVOLTE. CI SONO MORTI E FERITI

Sullo stesso argomento

Morto sul colpo ciclista 25enne urtato da una moto e travolto da un’auto ai Colli di San FermoTragedia lungo la strada che dalla Valcalepio sale verso i Colli di San Fermo, all’altezza di Adrara San Rocco.

Tragedia sull’A1 durante protesta tir: camionista travolto e ucciso da un’auto(Adnkronos) – Grave incidente stradale durante la protesta dei tir: morto un camionista di 55 anni.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web