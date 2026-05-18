Un grave incidente si è verificato sulla strada statale 106 nel territorio di Mandatoriccio, coinvolgendo un furgone e un’autovettura. Una persona è rimasta ferita in modo serio e sono intervenuti i soccorsi. Dopo le operazioni di assistenza, il traffico è stato ripristinato. Si tratta di un altro episodio che si aggiunge a una serie di incidenti lungo questa arteria stradale. Sul luogo sono presenti le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso.

Ennesimo incidente lungo la statale 106. Attimi di terrore lungo la striscia di asfalto che attraversa il territorio di competenza del comune di Mandatoriccio, nel quale sono rimasti coinvolti un furgone e un’autovettura e una persona risulta ferita gravemente. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per un incendio che si è innescato ed anche per le operazioni di estrazione dei feriti. Intervenuti, oltre all'elisoccorso, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Il traffico sulla statale 106 “Jonica” è nuovamente regolare dopo il ripristino delle condizioni di piena sicurezza per la circolazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Terribile incidente sulla SS 106 a Mandatoriccio, gravemente ferita una persona. Traffico ripristinato

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Tragedia sulla Statale 106, l'ultimo saluto ad Antonio e Chiara

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