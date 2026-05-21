Incidente in autostrada | escavatore urta il cavalcavia e i detriti colpiscono un' auto Roma-Civitavecchia chiusa

Un incidente si è verificato questa mattina sulla strada che collega Roma a Civitavecchia. Un mezzo pesante, trasportando un escavatore con la pala alzata, ha urtato il cavalcavia, facendo cadere alcuni detriti sulla carreggiata. L’impatto ha causato la chiusura temporanea della tratta interessata, con il traffico che viene deviato su strade alternative. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.

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