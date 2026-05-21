Incidente stradale tre auto coinvolte e traffico bloccato | ferito trasportato all’ospedale di Terni

Nella mattinata di giovedì 21 maggio, lungo la strada Flaminia, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato un ferito all’ospedale di Terni. La collisione ha causato il blocco temporaneo del traffico sulla strada. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni delle persone coinvolte. La polizia sta svolgendo i rilievi necessari per chiarire quanto successo.

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