Incidente tra una vettura e un' auto della polizia stradale | traffico bloccato - IN AGGIORNAMENTO

Nella mattinata di giovedì 5, lungo la strada statale 309 in Romea, si è verificato un incidente tra una vettura privata e un'auto della polizia stradale. L'incidente ha provocato il blocco del traffico nella zona, creando disagi per gli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

Incidente in Romea e strada bloccata. Un violento sinistro si è verificato nella prima mattinata di giovedì 5 lungo la strada statale 309 tra una vettura privata e un’auto della polizia stradale. Sul posto – all’altezza del km 28,300 (vicino all’abitato di Comacchio) – sono immediatamente giunti i mezzi di soccorso. Il traffico, in quel tratto, è stato bloccato e sono in corso deviazioni. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Incidente all'incrocio: scontro tra un rider sulla bici elettrica e uno scooter. Due feriti Incidente all'incrocio: scontro tra un rider sulla bici elettrica e uno scooter. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche: Incidente in autostrada, coinvolti un'auto e un furgone: traffico bloccato - IN AGGIORNAMENTO

Leggi anche: Incidente stradale, auto si ribalta in autostrada: 4 feriti e traffico bloccato

Milano - Meda incidente stradale, arrivo della Polizia sul posto

Tutto quello che riguarda Incidente tra una vettura e un'auto....

Temi più discussi: Incidente tra auto e tram in piazzale Lagosta: lo scontro a pochi giorni dal deragliamento; Incidente frontale tra auto e furgone, coinvolta una famiglia; Incidente sull'Aurelia: si scontrano due auto, vettura ribaltata sul fianco; Incidenti a Viterbo: due auto si ribaltano, una bambina tra i tre feriti.

Terribile incidente in tangenziale tra Torino e Collegno: tamponamento tra due auto, un mortoPer trovarla servono ricerche, documenti, incroci, storie cercate, non suggerite da un algoritmo. Con due caffè al mese sostieni una redazione che esplora e porta alla luce ciò che sfugge. Il benefici ... torinotoday.it

Incidente all'alba sull'A1: coinvolti due camion e un’auto, traffico in tiltIncidente e traffico bloccato tra Firenze Sud e Incisa: due camion e un’auto coinvolti, deviazioni in corso. Ecco gli ultimi aggiornamenti. notizie.it

L’influencer Karla Thaynnara ha perso la vita in un incidente motociclistico Poche ore dopo è morto anche il padre, José Carlos Nogueira, suicida dopo aver saputo della figlia - facebook.com facebook

#Viabilità | #incidente | A1 Coda di 9 km tra Valdarno e Firenze sud in direzione Milano Coda di 7 km tra Firenze sud e Incisa - Reggello in direzione Napoli Incidente che ha coinvolto 2 camion e un'auto @Emergenza24 | #Luceverde x.com