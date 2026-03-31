Incidente stradale in via Manzoni auto si ribalta | ferita una donna

Un incidente stradale si è verificato in via Manzoni a Posillipo, coinvolgendo un'auto che si è ribaltata. A seguito dello scontro, una donna è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente.

Un'automobile si è ribaltata in seguito a un incidente stradale verificatosi in via Manzoni a Posillipo. Il veicolo ha anche centrato un cassonetto della raccolta differenziata. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno estratto la donna al volante che era rimasta incastrata in auto. Ferita, è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1. Le operazioni di messa in sicurezza della strada e di rimozione del veicolo sono state eseguite dalla polizia municipale. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Storia della pasticceria di Napoli che ha inventato le sfogliatelle. Aveva chiuso, oggi riapre 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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