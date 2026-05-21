Incidente stradale all' incrocio di via Benedetto Croce | auto si ribalta nell' impatto

Da foggiatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 21 maggio, a Foggia si è verificato un incidente stradale all'incrocio tra via Benedetto Croce e via Silvio Pellico. L'impatto tra due veicoli ha causato il ribaltamento di uno di essi e il ferimento di tre persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente. Nessuna ulteriore informazione sulle condizioni dei feriti è stata resa nota.

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Un incidente stradale con tre feriti si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 maggio, poco dopo le 16, a Foggia, all'incrocio tra via Benedetto Croce e via Silvio Pellico. Due le auto coinvolte nel sinistro: una, a seguito del violento impatto, si è ribaltata al centro della carreggiata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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