Un incidente si è verificato nel pomeriggio di Pasquetta in un incrocio tra due auto a Ceggia, provocando il ribaltamento di uno dei veicoli in un fosso. Una delle persone coinvolte, una donna di 56 anni, è deceduta sul posto. Il suo accompagnatore ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per i rilievi e le operazioni di soccorso.

CHIARANOCEGGIA - Un lunedì di Pasquetta macchiato dal sangue, quello di ieri, a Ceggia, dove nel tardo pomeriggio un incidente tra due auto all'incrocio di Pra di Levada ha avuto conseguenze drammatiche: a perdere la vita, Domnica Daradisc, 56enne operaia a Cessalto, di origini romene, madre di due figli e residente a Chiarano. Gravissimo il compagno di 58 anni con cui viaggiava. L'inicidente Secondo una prima ricostruzione della dinamica, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, nell'impatto sono rimaste coinvolte un'Audi RS6 e una Dacia Duster. L'Audi stava percorrendo la strada statale 14 in direzione Ceggia, provenendo da San Stino di Livenza, mentre la Dacia si stava immettendo sulla statale dall'incrocio di Torre di Mosto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Domnica Daradisc morta a 56 anni nell'incidente all'incrocio. L'auto si ribalta nel fosso: gravissimo il compagno

Incidente sull'autostrada Torino-Aosta a San Giorgio Canavese: auto esce di strada e si ribalta nel fossoUn incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 22 gennaio 2026, sull'autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco in direzione della Valle,...

È Chiara Tenore la 22enne morta nell’incidente tra auto e camion a Sermoneta, gravissimo il cognatoIncidente tra auto e camion a Sermoneta venerdì scorso 27 marzo, Chiara Tenore è morta a 22 anni, gravissimo suo cognato.

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