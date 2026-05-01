Massa | escursionista ferito sul monte Rondinaio trasportato in ospedale con l’elisoccorso

Oggi pomeriggio, il Soccorso alpino e speleologico Toscano è intervenuto sulla cima del monte Rondinaio, situato tra Massa e il versante emiliano, per un escursionista rimasto ferito. L'intervento è stato necessario per raggiungere e mettere in sicurezza la persona, che è stata poi trasportata in ospedale mediante un elicottero. L'area è stata raggiunta rapidamente grazie all'intervento del soccorso.

MASSA – Intervento del Soccorso alpino espeleologico Toscano oggi pomeriggio, 1° maggio 2026, sulla cima del monteRondinaio a Massa, al confine con il versante emiliano. Un escursionista di 50 anni si è infortunato ed ha riportato un traumaagli arti inferiori. E’ stati attivato l’elisoccorso regionale Pegaso. Le operazioni sono state rese complesse dalle condizioni di vento in quota, ed è stato allertato anche il Saer (Soccorso alpino Emilia-Romagna) a supporto dell’intervento. Una volta soccorsol’uomo è stato portato in elicottero all’ospedale di Massa. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Massa: escursionista ferito sul monte Rondinaio, trasportato in ospedale con l’elisoccorso Notizie correlate Castellabate, si ribalta la gru: ferito operaio, trasportato in elisoccorso in ospedaleUn operaio è rimasto ferito in un incidente sul lavoro nell'area del depuratore di Castellabate (Salerno); trasportato al Ruggi, ha riportato traumi... Salvato dall’infarto in farmacia. Settantenne trasportato con l’elisoccorso in ospedaleUn uomo è stato salvato da un infarto grazie al tempestivo intervento del personale della Farmacia Pontini Marco e all’utilizzo della telemedicina.