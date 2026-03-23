Castellabate si ribalta la gru | ferito operaio trasportato in elisoccorso in ospedale

Un operaio è rimasto ferito in un incidente sul lavoro nell'area del depuratore di Castellabate (Salerno); trasportato al Ruggi, ha riportato traumi alle caviglie e alla zona sacrale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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