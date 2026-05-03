Una bambina di otto mesi è rimasta ustionata da acqua bollente in un incidente domestico avvenuto a Bibbiena nella serata di sabato. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato la bambino al pronto soccorso tramite un elicottero. La piccola si trova ora sotto osservazione in un reparto specializzato. Le condizioni di salute non sono ancora state rese note.

Arezzo, 3 maggio 2026 – Una bambina di 8 mesi si è ustionata con l'acqua bollente all'interno di una abitazione a Bibbiena in un incidente domestico avvenuto nella serata di sabato 2 maggio. Immediato l'intervento dei soccorsi del 118 della Asl Toscana sud est, che hanno attivato anche l'elisoccorso Pegaso per il trasferimento urgente all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Le condizioni della piccola ricoverata al Meyer sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso sono stati informati anche i carabinieri per gli accertamenti di rito.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bimba di 8 mesi si ustiona con acqua bollente: trasferita al Meyer con l'elicottero

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