Incidente in moto fra Viterbo e Orte | sequestrato il tratto di strada in cui è morto Riccardo Delle Monache

Tra Viterbo e Orte, si è verificato un incidente in moto che ha causato il decesso di una persona. In seguito all’incidente, le autorità hanno sequestrato il tratto di strada coinvolto. È stato aperto un fascicolo per omicidio stradale, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente o sulle cause. La strada rimane chiusa in attesa di accertamenti e verifiche da parte degli inquirenti. La vittima è stata identificata come Riccardo Delle Monache.

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