Incidente in moto fra Viterbo e Orte | sequestrato il tratto di strada in cui è morto Riccardo Delle Monache

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra Viterbo e Orte, si è verificato un incidente in moto che ha causato il decesso di una persona. In seguito all’incidente, le autorità hanno sequestrato il tratto di strada coinvolto. È stato aperto un fascicolo per omicidio stradale, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente o sulle cause. La strada rimane chiusa in attesa di accertamenti e verifiche da parte degli inquirenti. La vittima è stata identificata come Riccardo Delle Monache.

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A seguito della morte di Riccardo Delle Monache, dopo un incidente in moto nel Viterbese, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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