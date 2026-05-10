Si schianta con la moto fra Viterbo e Bagnaia morto il 42enne Riccardo Delle Monache

Un uomo di 42 anni ha perso la vita in un incidente sulla strada statale 675, tra Viterbo e Bagnaia. Secondo quanto riferito, si trovava a bordo di una Ducati quando si è scontrato con un altro veicolo o ostacolo. L’incidente ha causato lunghe code verso Orte, mentre si discute sulle condizioni dell’asfalto in quella tratta. La salma è stata rimossa e le autorità stanno indagando sulle cause.

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