Nella mattinata del 19 maggio a Empoli, in via Aldo Moro e nella sua circonvallazione, si è verificato un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze gravi. Un veicolo ha urtato il sottopasso, causando il distacco di alcuni detriti dal rimorchio, che sono finiti sull’auto che seguiva. La collisione si è verificata lungo la strada che collega la zona commerciale di Carraia allo svincolo Empoli Centro della strada di grande comunicazione. Nessuna persona è rimasta ferita gravemente.

Empoli, 19 maggio 2026 – Tragedia sfiorata nella mattinata di oggi 19 maggio a Empoli, in via Aldo Moro e la sua Scorta, la circonvallazione che dalla zona commerciale di Carraia porta allo svincolo Empoli Centro della FiPiLi. Un mezzo pesante ha urtato col rimorchio il sottopasso della superstrada (che in quel tratto corre parallela alla via in questione), causando danni alle vetture che lo seguivano. Nell’impatto, una delle centine del rimorchio si è staccata ed è finita addosso ad una macchina e ad un altro camion. Grande spavento per il conducente dell’auto, che si è visto finire addosso la pesante lastra di metallo. L’uomo, un 69enne, è rimasto ferito in modo serio ed è stato immediatamente trasportato in ospedale in codice giallo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Urta il sottopasso e colpisce l’auto che lo segue coi detriti del rimorchio, tragedia sfiorata a Empoli

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