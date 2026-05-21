Incidente auto-moto in via Tommaso Cannizzaro | ci sono feriti indagini sulla dinamica

Da messinatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Messina, in via Tommaso Cannizzaro, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per prestare assistenza e raccogliere elementi sulla dinamica. Si conoscono alcuni feriti, anche se i dettagli sulle loro condizioni non sono ancora stati resi noti. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dello scontro.

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Scontro tra un’automobile e una moto questa mattina in via Tommaso Cannizzaro a Messina, in un tratto centrale della città.L’impatto si è verificato per cause ancora in fase di accertamento e ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi.Secondo le prime informazioni, ad avere la peggio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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