Incidente auto-moto in via Tommaso Cannizzaro | ci sono feriti indagini sulla dinamica

Questa mattina a Messina, in via Tommaso Cannizzaro, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per prestare assistenza e raccogliere elementi sulla dinamica. Si conoscono alcuni feriti, anche se i dettagli sulle loro condizioni non sono ancora stati resi noti. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dello scontro.

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