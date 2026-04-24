Un grave incidente stradale è avvenuto in Puglia, coinvolgendo un'auto e una moto. L’impatto ha causato danni estesi ai veicoli e ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno lavorato per diverse ore per estrarre le persone coinvolte e prestare assistenza. Il bilancio attuale riporta vittime e feriti con condizioni critiche.

Un urto violentissimo, le carrozzerie ridotte a un ammasso di lamiere e l’intervento dei soccorsi protratto per ore: un grave incidente stradale si è verificato in Puglia, con un bilancio drammatico di vittime e feriti in condizioni critiche. Lo scontro, avvenuto in serata, ha coinvolto due vetture che si sono impattate in modo frontale. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivate più squadre di emergenza, chiamate a operare in uno scenario particolarmente complesso. Dove è avvenuto lo schianto. Il fatto è avvenuto lungo il tratto stradale tra Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Le cause del frontale sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Terribile incidente tra auto e moto, ci sono morti e feriti: interviene l’elisoccorso

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