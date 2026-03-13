Terribile incidente a Villar Dora | auto si scontra frontalmente con un mezzo della pulizia strade morto un uomo di Bussoleno

All'alba di oggi, a Villar Dora, un'auto si è scontrata frontalmente con un mezzo della pulizia strade in via Cuminie, nei pressi dello svincolo dell'autostrada di Avigliana Ovest. Nell’incidente ha perso la vita un uomo di Bussoleno. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma i rilievi sono ancora in corso per chiarire la dinamica.

Un terribile incidente è avvenuto all'alba di oggi, venerdì 13 marzo 2026, in via Cuminie (l'ex statale 24) a Villar Dora, poco distante dallo svincolo dell'autostrada di Avigliana Ovest. Si è trattato dello scontro frontale tra un'auto Fiat Panda e un mezzo di pulizia delle strade dell'Acsel, l'azienda che si occupa dell'igiene urbana nella zona. È avvenuto tutto davanti all'ingresso del supermercato Prestofresco. Il conducente della vettura, un uomo di 55 anni residente a Bussoleno, è morto sul colpo e si è verificato un altro ferito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero, che hanno trasportato il ferito in ambulanza all'ospedale di Rivoli, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Rivoli, che indagano sulla dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Articoli correlati

Terribile incidente a Villar Dora: auto contro mezzo della pulizia strade, morto un uomoUn terribile incidente è avvenuto all'alba di oggi, venerdì 13 marzo 2026, in via Cuminie (l'ex statale 24) a Villar Dora, poco distante dallo...

Incidente sull’Asse Mediano, scooter si scontra con un’auto in panne: grave il conducente del mezzoL'incidente tra Giugliano e Qualiano: ad avere la peggio è stato l'autista dello scooter, che è stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale.

Una selezione di notizie su Villar Dora

Argomenti discussi: Terribile incidente a Villar Dora: auto contro mezzo della pulizia strade, morto un uomo.

Terribile incidente a Villar Dora: auto contro mezzo della pulizia strade, morto un uomoUn terribile incidente è avvenuto all'alba di oggi, venerdì 13 marzo 2026, in via Cuminie (l'ex statale 24) a Villar Dora, poco distante dallo svincolo dell'autostrada di Avigliana Ovest. Si è trattat ... torinotoday.it

Incidente mortale a Villar Dora: scontro fatale tra auto e camion sulla StataleVILLAR DORA – Un tragico incidente stradale ha sconvolto la mattinata lungo la statale di Villar Dora, dove un violento scontro frontale-laterale tra un’auto e un mezzo pesante è costato la vita al co ... lagendanews.com