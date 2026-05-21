Incidente a Milano sorelle falciate sulle strisce da un pirata | una muore

Da milanotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di mercoledì 20 maggio, in via Carnia a Milano, due donne di 70 e 75 anni sono state investite sulle strisce pedonali da un'auto che poi si è data alla fuga. La persona alla guida si è successivamente presentata presso la polizia locale, dove è stata identificata come il responsabile dell'incidente. L’automobilista ha ammesso di essere coinvolto e ha collaborato con le autorità. Uno dei due anziani ha perso la vita a seguito delle ferite riportate nell’impatto.

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L’incidente e la fuga, poi si è presentato alla polizia locale. Si è costituito il pirata della strada che nella serata di mercoledì 20 maggio ha travolto due anziane di 70 e 75 anni (uccidendo quest’ultima) in via Carnia a Milano. Si tratta di un uomo di 39 anni. Stando a quanto trapelato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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