Incidente a Ostia Antica | donna investita sulle strisce da motociclista pirata i familiari cercano testimoni

Un incidente si è verificato a Ostia Antica, dove una donna è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. Secondo quanto riferito, il conducente di una moto è fuggito subito dopo l’impatto. I familiari della vittima stanno cercando testimoni che possano fornire dettagli sull’accaduto. La donna si trovava in strada in orario mattutino, in direzione del luogo di lavoro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Una donna travolta “sulle strisce pedonali” mentre stava andando al lavoro dal conducente di una moto che poi è scappato. Il fatto è accaduto sabato 9 maggio su viale dei Romagnoli all'altezza del civico 761. A rimanere ferita una 56enne, che è stata trasportata in ospedale. I familiari, nel.🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Terribile incidente a Torino Mirafiori Sud: donna investita da veicolo pirata, mortaUn'italiana di 86 anni è morta mentre attraversava corso Unione Sovietica all'altezza dell'incrocio con via Bordighera a Torino all'ora di pranzo di... Argomenti più discussi: Investita sulle strisce da una moto pirata a Ostia Antica: riprese utili nelle telecamere degli Scavi; Investita sulle strisce da una moto pirata a Ostia Antica: indagini sulle telecamere degli Scavi; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-05-2026 ore 07 | 25. #viadeipescatori - Results on X | Live Posts & Updates x.com Il Vaticano è un città-stato sovrana senza sbocchi al mare, quali sanzioni cercherà di imporre l'amministrazione Trump in base alle notizie recenti? - reddit.com reddit Investita sulle strisce da una moto pirata a Ostia Antica: indagini sulle telecamere degli ScaviInvestita sulle strisce pedonali da una moto pirata a Ostia Antica. Gli agenti del X Gruppo Mare della polizia di Roma Capitale stanno passando al setaccio le immagini riprese dalle telecamere degli S ... msn.com