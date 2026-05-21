Incidente a Bibiana | scontro tra auto e bicicletta uomo trasportato in ospedale
Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi a Bibiana, lungo via Madonna delle Grazie, coinvolgendo un'auto e una bicicletta. Un uomo di 71 anni è rimasto ferito in modo grave e trasportato d’urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.
Un italiano di 71 anni è rimasto ferito gravemente in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 21 maggio 2026, in via Madonna delle Grazie a Bibiana. Stava viaggiando su una bicicletta che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un'auto. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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