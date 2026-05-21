Incidente a Bibiana | scontro tra auto e bicicletta uomo trasportato in ospedale

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi a Bibiana, lungo via Madonna delle Grazie, coinvolgendo un'auto e una bicicletta. Un uomo di 71 anni è rimasto ferito in modo grave e trasportato d’urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

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