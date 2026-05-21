Inchiesta presunti appalti truccati | la procura chiede l' arresto di un ex funzionario della questura

Da genovatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quasi due anni di indagini, la procura di Genova ha richiesto misure cautelari relative a un'inchiesta sui presunti appalti truccati e un sistema di corruzione coinvolgente funzionari pubblici e imprenditori locali. Tra le persone interessate ci sarebbe anche un ex funzionario della questura. Le indagini hanno portato alla richiesta di arresti e altre misure restrittive, che ora saranno valutate dal giudice. La vicenda riguarda presunte irregolarità nelle procedure di assegnazione di appalti pubblici.

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Dopo quasi due anni di indagini, la procura di Genova ha chiesto misure cautelari nell’ambito dell’inchiesta sui presunti appalti pilotati e sul sistema di corruzione che avrebbe coinvolto funzionari pubblici e imprenditori genovesi. La richiesta, firmata dalla pm Patrizia Petruzziello, riguarda. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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