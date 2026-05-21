Inchiesta presunti appalti truccati | la procura chiede l' arresto di un ex funzionario della questura
Dopo quasi due anni di indagini, la procura di Genova ha richiesto misure cautelari relative a un'inchiesta sui presunti appalti truccati e un sistema di corruzione coinvolgente funzionari pubblici e imprenditori locali. Tra le persone interessate ci sarebbe anche un ex funzionario della questura. Le indagini hanno portato alla richiesta di arresti e altre misure restrittive, che ora saranno valutate dal giudice. La vicenda riguarda presunte irregolarità nelle procedure di assegnazione di appalti pubblici.
Dopo quasi due anni di indagini, la procura di Genova ha chiesto misure cautelari nell’ambito dell’inchiesta sui presunti appalti pilotati e sul sistema di corruzione che avrebbe coinvolto funzionari pubblici e imprenditori genovesi. La richiesta, firmata dalla pm Patrizia Petruzziello, riguarda. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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