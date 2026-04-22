Appalti e concorsi truccati per favorire gli amici la Procura ha chiesto il processo per l' ex presidente Totò Cuffaro

La Procura di Palermo ha richiesto il rinvio a giudizio per l'ex presidente della regione, coinvolgendo accuse di corruzione e traffico di influenze. L'inchiesta riguarda appalti e concorsi pubblici truccati, con sospetti di favoritismi verso alcuni soggetti. L'udienza per discutere il procedimento è prevista per l'8 maggio davanti al giudice per le udienze preliminari. L'indagato si trova attualmente agli arresti domiciliari.

L'udienza è stata già fissata: l'8 maggio davanti al gup Ermelinda Marfia. La Procura di Palermo ha chiesto il processo per l'ex presidente della Regione, Totò Cuffaro, che è indagato per corruzione e traffico di influenze e attualmente è ai domiciliari. Lo riportano Ansa e Adnkronos che.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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