Stragi ’92 Procura Caltanissetta chiede archiviazione filone inchiesta su mafia e appalti

La Procura di Caltanissetta ha presentato una richiesta di archiviazione per il filone dell'inchiesta sulle stragi del 1992, che coinvolge presunti legami tra mafia e appalti pubblici. La decisione è stata confermata dalla procura, guidata dal procuratore Salvatore De Luca. Il procedimento riguarda le indagini condotte su eventuali collegamenti tra l’organizzazione criminale e il settore degli appalti pubblici in quegli anni.

(Adnkronos) – La Procura di Caltanissetta, guidata da Salvatore De Luca, come confermato all'Adnkronos da ambienti giudiziari, ha chiesto al gip del Tribunale l'archiviazione di uno dei filoni d'inchiesta sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, in cui furono uccisi i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte. L'inchiesta, che è contro ignoti, riguardarebbe la parte sul dossier mafia e appalti. Proprio domani il Procuratore Salvatore De Luca proseguirà la sua audizione davanti alla Commissione nazionale antimafia. —[email protected] (Web Info) .🔗 Leggi su Periodicodaily.com Stragi 1992, Pm chiedono archiviazione filone inchiesta mafia-appaltiLa procura di Caltanissetta guidata da Salvatore De Luca ha chiesto l’archiviazione per il filone d’indagine sulle stragi di Capaci e via D’Amelio... Stragi del '92, i Pm chiedono archiviazione indagine mafia-appaltiLa Procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione di uno dei filoni d'inchiesta, a carico di ignoti, sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio,...