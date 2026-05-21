Inchiesta arbitri silenzio assordante | novità dall’AIA
Da due settimane non ci sono aggiornamenti sulle indagini avviate dal pubblico ministero riguardo a un caso di frode sportiva nel settore arbitrale. Le autorità non hanno rilasciato comunicazioni ufficiali e nessuna informazione sulle indagini è stata diffusa pubblicamente. L'Agenzia Italiana Arbitrale non ha fornito dettagli o commenti sullo stato delle verifiche in corso. La mancanza di notizie ha alimentato il silenzio attorno alle indagini che coinvolgono alcuni ufficiali di gara.
Da due settimane non si hanno notizie sulle indagini per frode sportiva portate avanti dal PM Ascione In molti si stanno facendo la stessa domanda: che fine ha fatto l’ inchiesta sugli arbitri? Le ultime novità risalgono a ormai due settimane fa, quando furono ascoltati dalla Procura di Milano il club referee manager dell’Inter Giorgio Schenone, l’attuale designatore arbitrale Dino Tommasi e il presidente dell’AIA Antonio Zappi. Gervasoni e Rocchi (foto Ansa) – Grafica Calciomercato.it Nessuno dei tre è stato iscritto nel registro degli indagati in merito all’inchiesta per frode sportiva. Al centro c’è l’intercettazione tra l’ex designatore Rocchi e il responsabile Var Gervasoni, con le presunte scelte degli arbitri in base a quelli graditi o sgraditi all’Inter. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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