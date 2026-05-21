Inchiesta arbitri silenzio assordante | novità dall’AIA

Da due settimane non ci sono aggiornamenti sulle indagini avviate dal pubblico ministero riguardo a un caso di frode sportiva nel settore arbitrale. Le autorità non hanno rilasciato comunicazioni ufficiali e nessuna informazione sulle indagini è stata diffusa pubblicamente. L'Agenzia Italiana Arbitrale non ha fornito dettagli o commenti sullo stato delle verifiche in corso. La mancanza di notizie ha alimentato il silenzio attorno alle indagini che coinvolgono alcuni ufficiali di gara.

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