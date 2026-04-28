Nelle ultime ore si sono susseguite novità nel caso che riguarda gli arbitri. Gervasoni si prepara a rispondere alle domande del pubblico ministero, mentre Rocchi sembra intenzionato a non rilasciare dichiarazioni. Nel frattempo, l’Inter è stata esclusa dall’inchiesta e non risulta coinvolta nei procedimenti in corso. La situazione si sviluppa mentre si attende la prossima fase delle indagini.

Goncalo Ramos, scenario in evoluzione: la Juventus rallenta, Mendes chiama il Milan. Le ultimissime sul centravanti Anguissa Napoli, il futuro ora è in bilico: Conte lo esclude e il rinnovo resta fermo! Gli scenari per l’estate Gila Milan, c’è il via libera di Cardinale per il colpo in difesa! Ora resta da convincere Lotito e la Lazio Alisson Juventus, accelerata decisiva: i bianconeri pronti ad andare fino in fondo. Presentata l’offerta al Liverpool per il portiere Vanoli Fiorentina, scenario definito: il tecnico destinato a lasciare il ruolo di allenatore.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Caso arbitri, le prossime mosse: Gervasoni pronto a rispondere al pm, Rocchi verso il silenzio. Inter fuori dall’inchiesta

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LUCIANO MOGGI a Libero sul caso arbitri: "Vogliono fare le scarpe a Marotta. Perché è il più bravo. Hanno fatto lo stesso con me: dicevano che ero il dirigente migliore del mondo, che con me si vinceva, e intanto mi stavano facendo fuori. Siamo alla rie facebook