Il presidente di Confindustria Fvg ha dichiarato che il salario minimo potrebbe essere una misura utile per rendere il lavoro più attrattivo, specialmente in un periodo in cui si registra una carenza di manodopera. Ha aggiunto che questa iniziativa potrebbe contribuire al rilancio del settore manifatturiero, senza entrare nel merito di altre considerazioni. La proposta viene vista come una possibile risposta alle difficoltà di reperimento di lavoratori qualificati.

“Il salario minimo può essere una misura utile anche per rendere il lavoro più attrattivo, in una fase segnata dalla carenza di manodopera, e contribuire così al rilancio della manifattura”. Parola di Pierluigi Zamò, presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia. Che sabato, partecipando alla conferenza programmatica del Pd del Friuli Venezia Giulia, ha aperto alla proposta delle opposizioni che il governo Meloni ha affossato. Secondo Zamò, sarebbe nell’interesse degli industriali appoggiare la misura perché “al 99% i contratti firmati dal sistema confindustriale già la prevedono, pur con possibili eccezioni”. Per il presidente degli industriali del Fvg si tratterebbe quindi di “una cosa giusta in più”, capace di sostenere un comparto manifatturiero che “sta soffrendo di molte cose”, compresa la difficoltà di reperire personale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il presidente di Confindustria Fvg apre al salario minimo: “Utile per rendere il lavoro più attrattivo in una fase di carenza di manodopera”

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