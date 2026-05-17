Diego Schwartzman propone alcuni cambiamenti radicali per rendere più attrattivo il tennis
Il dominio costante di Jannik Sinner nel circuito ha riacceso un dibattito che dura da anni nel mondo del tennis, riguardante la percezione di uno sport sempre più prevedibile e meno spettacolare. In questo scenario, alcuni protagonisti hanno avanzato proposte di cambiamento per rendere il gioco più interessante e coinvolgente. Tra queste, si segnalano idee volte a modificare le regole e le modalità di svolgimento dei match, con l’obiettivo di aumentare l’incertezza e l’imprevedibilità nelle partite.
La continuità con cui Jannik Sinner sta imponendo il proprio dominio sul circuito ha riacceso un dibattito che, in realtà, attraversa il tennis da anni: quello di uno sport percepito da alcuni come sempre più prevedibile, meno incline all’incertezza e quindi, per certi versi, meno spettacolare. È la narrazione del “tennis noioso”, una formula sintetica ma controversa, che mette insieme risultati troppo lineari e match che, talvolta, sembrano allungarsi oltre la soglia dell’attenzione televisiva. Non è una discussione nuova. Da tempo il tema dell’attrattività del tennis professionistico si intreccia con tentativi, più o meno radicali, di modificarne alcune regole o il formato. 🔗 Leggi su Oasport.it
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