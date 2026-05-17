Diego Schwartzman propone alcuni cambiamenti radicali per rendere più attrattivo il tennis

Il dominio costante di Jannik Sinner nel circuito ha riacceso un dibattito che dura da anni nel mondo del tennis, riguardante la percezione di uno sport sempre più prevedibile e meno spettacolare. In questo scenario, alcuni protagonisti hanno avanzato proposte di cambiamento per rendere il gioco più interessante e coinvolgente. Tra queste, si segnalano idee volte a modificare le regole e le modalità di svolgimento dei match, con l’obiettivo di aumentare l’incertezza e l’imprevedibilità nelle partite.

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