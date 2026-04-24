Rifiuti Fratelli d’Italia | Impianto di San Zeno è un modello per tutta la Toscana

Da lanazione.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante di Fratelli d’Italia ha dichiarato che l’impianto di San Zeno rappresenta un esempio da seguire per tutta la Toscana. La frase è stata rilasciata in data 24 aprile 2026 ad Arezzo. L’affermazione si riferisce alla gestione dei rifiuti e alla rilevanza dell’impianto nel contesto regionale. La notizia riguarda quindi un’attenzione particolare alla questione ambientale e alla struttura operativa di San Zeno.

Arezzo, 24 aprile 2026 –  . Visita di alcuni rappresentanti del gruppo consiliare regionale di FdI all’impianto Aisa di Arezzo. I consiglieri, in piazza Grande, hanno incontrato il candidato sindaco del Centrodestra Marcello Comanducci e i candidati della lista di FdI. Visita, ieri mattina, di alcuni rappresentanti del gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia alla Centrale di recupero a zero spreco di San Zeno ad Arezzo. I consiglieri Gabriele Veneri, Diego Petrucci, Matteo Zoppini, Claudio Gemelli, Jacopo Cellai, Luca Minucci e Enrico Tucci, hanno incontrato il presidente, Giacomo Chierici, toccando con mano la bontà del modello di Aisa Impianti, società per azioni controllata totalmente dai comuni.🔗 Leggi su Lanazione.it

rifiuti fratelli d8217italia impianto di san zeno 232 un modello per tutta la toscana
© Lanazione.it - Rifiuti, Fratelli d’Italia: “Impianto di San Zeno è un modello per tutta la Toscana”

Notizie correlate

Toscana Tour di Pasqua, arrivano i big. Riflettori sul Gran Premio finale a San Zenodi Sonia Fardelli Sale il livello e l’adrenalina all’ Equestrian Centre per il Toscana Tour che nella settimana di Pasqua vede sfide sugli ostacoli...

Equitazione: i risultati dell’ultima giornata a San Zeno. Toscana Tour per i big. Un podio tricoloreAREZZO Si è chiusa con una vittoria del tricolore la 20esima edizione del Toscana Tour.

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Rifiuti, Fratelli d’Italia: Impianto di San Zeno è un modello per tutta la Toscana; Rifiuti, FdI: A Brescia serve lo spazzino di quartiere - BresciaToday; Il piano della Regione Lazio sui rifiuti: Obiettivo autosufficienza. A Civitavecchia l'immondizia di Roma; Sanità, Veneri e Petrucci alla Gruccia: Porteremo le istanze del Valdarno al Ministero.

impianto di san rifiuti fratelli d italiaRifiuti, Fratelli d’Italia lancia l’allarme: «Dopo il biodigestore ora rischiamo una nuova discarica»Il coordinamento cittadino accusa Città metropolitana e centrosinistra: «Civitavecchia continua a essere trattata come la pattumiera di Roma» ... civonline.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.