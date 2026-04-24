Rifiuti Fratelli d’Italia | Impianto di San Zeno è un modello per tutta la Toscana

Un rappresentante di Fratelli d’Italia ha dichiarato che l’impianto di San Zeno rappresenta un esempio da seguire per tutta la Toscana. La frase è stata rilasciata in data 24 aprile 2026 ad Arezzo. L’affermazione si riferisce alla gestione dei rifiuti e alla rilevanza dell’impianto nel contesto regionale. La notizia riguarda quindi un’attenzione particolare alla questione ambientale e alla struttura operativa di San Zeno.

Arezzo, 24 aprile 2026 – . Visita di alcuni rappresentanti del gruppo consiliare regionale di FdI all’impianto Aisa di Arezzo. I consiglieri, in piazza Grande, hanno incontrato il candidato sindaco del Centrodestra Marcello Comanducci e i candidati della lista di FdI. Visita, ieri mattina, di alcuni rappresentanti del gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia alla Centrale di recupero a zero spreco di San Zeno ad Arezzo. I consiglieri Gabriele Veneri, Diego Petrucci, Matteo Zoppini, Claudio Gemelli, Jacopo Cellai, Luca Minucci e Enrico Tucci, hanno incontrato il presidente, Giacomo Chierici, toccando con mano la bontà del modello di Aisa Impianti, società per azioni controllata totalmente dai comuni.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rifiuti, Fratelli d’Italia: “Impianto di San Zeno è un modello per tutta la Toscana” Notizie correlate Toscana Tour di Pasqua, arrivano i big. Riflettori sul Gran Premio finale a San Zenodi Sonia Fardelli Sale il livello e l’adrenalina all’ Equestrian Centre per il Toscana Tour che nella settimana di Pasqua vede sfide sugli ostacoli... Equitazione: i risultati dell’ultima giornata a San Zeno. Toscana Tour per i big. Un podio tricoloreAREZZO Si è chiusa con una vittoria del tricolore la 20esima edizione del Toscana Tour. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Rifiuti, Fratelli d’Italia: Impianto di San Zeno è un modello per tutta la Toscana; Rifiuti, FdI: A Brescia serve lo spazzino di quartiere - BresciaToday; Il piano della Regione Lazio sui rifiuti: Obiettivo autosufficienza. A Civitavecchia l'immondizia di Roma; Sanità, Veneri e Petrucci alla Gruccia: Porteremo le istanze del Valdarno al Ministero. Rifiuti, Fratelli d’Italia lancia l’allarme: «Dopo il biodigestore ora rischiamo una nuova discarica»Il coordinamento cittadino accusa Città metropolitana e centrosinistra: «Civitavecchia continua a essere trattata come la pattumiera di Roma» ... civonline.it Oggi in visita con una delegazione del gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale presso l’impianto di recupero integrale di San Zeno ad Arezzo : una struttura che trasforma i rifiuti urbani in risorse concrete. Parliamo della gestione a ciclo chiuso di circa - facebook.com facebook