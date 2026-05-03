Guasto all’aliante che atterra vicino alla ciclabile | paura per due persone a bordo

Sabato sera, 2 maggio 2026, due persone a bordo di un aliante hanno segnalato un guasto al mezzo, che ha reso necessario un atterraggio di emergenza. L’incidente si è verificato nei pressi di una ciclabile, generando momenti di tensione tra i testimoni. La Centrale unica di emergenza è intervenuta prontamente, ma al momento non si segnalano feriti o danni a terzi. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti.

Sono stati momenti di paura quelli di sabato sera, 2 maggio 2026, per due persone a bordo di un aliante che hanno allertato la Centrale unica di emergenza per un guasto al mezzo, a causa del quale si è reso necessario effettuare un atterraggio di emergenza.L’allarme agli operatori del 112 è.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Auto divorata dalle fiamme: paura per le due persone a bordoTempo di lettura: < 1 minutoUna Audi Q8 è andata completamente distrutta dal fuoco sulla strada provinciale Bebiana in prossimità dell’abitato di... Leggi anche: Paura a Malpensa, l'aereo Ryanair atterra in emergenza: ambulanze in pista e panico a bordo