Nel tardo pomeriggio di oggi, sull’autostrada A1 vicino al casello di Casalpusterlengo, un’auto ha preso fuoco. I due occupanti sono riusciti a scendere e si sono messi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. La carreggiata è rimasta chiusa per alcune ore, causando disagi al traffico.

Casalpusterlengo (Lodi), 23 aprile 2026 – Momenti di apprensione, nel tardo pomeriggio di oggi 23 aprile, sull’autostrada A1. Intorno alle 17.45, un’automobile, alimentata a gasolio, ha preso fuoco all’altezza del casello di Casalpusterlengo, in direzione Piacenza. Sul posto sono intervenute le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Lodi con un’autopompa, affiancata da un’autobotte proveniente dal distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano. All’arrivo del personale operativo, i due occupanti del veicolo erano già riusciti ad abbandonare l’auto e si trovavano all’esterno, illesi. I vigili del fuoco hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dell’intera area interessata dall’incendio, operando per garantire le condizioni necessarie allo svolgimento delle operazioni di soccorso e alla gestione dell’emergenza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Auto va a fuoco sull’A1 vicino al casello di Casalpusterlengo: si salvano i due che erano a bordo

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