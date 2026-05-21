Incendio in un appartamento di Cornaredo | una donna di 73 in gravissime condizioni
Nella giornata del 21 maggio, un incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento situato in via Mazzini 31 a Cornaredo. Una donna di 73 anni è rimasta gravemente ustionata, riportando danni su circa il 70% del corpo, e si trova ora in condizioni critiche presso l’ospedale Niguarda di Milano. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’abitazione. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.
Milano, 21 maggio 2026 – Una donna di 73 anni versa in condizioni gravissime all'ospedale Niguarda di Milano per le ustioni riportate sul 70% del corpo, a seguito di un incendio scoppiato all'interno del suo appartamento in via Mazzini 31 a Cornaredo. Incendio nella notte in via Giovanni De Predis: stabile evacuato e una persona intossicata Le origini dell'incendio sono al vaglio dei soccorritori giunti sul posto con una APS del vicino distaccamento di Rho. Dopo aver messo in sicurezza l'appartamento la donna è stata consegnata dai vigili del fuoco nelle mani del personale sanitario. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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