Incendio in un appartamento di Cornaredo | una donna di 73 in gravissime condizioni

Nella giornata del 21 maggio, un incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento situato in via Mazzini 31 a Cornaredo. Una donna di 73 anni è rimasta gravemente ustionata, riportando danni su circa il 70% del corpo, e si trova ora in condizioni critiche presso l’ospedale Niguarda di Milano. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’abitazione. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

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