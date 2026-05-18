Incendio in un appartamento a Trieste | perde la vita una donna di 77 anni

Nella mattinata di oggi a Trieste, un incendio è divampato in un appartamento situato in viale D’Annunzio. Le fiamme hanno costretto all’evacuazione di diversi residenti del palazzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e avviato le verifiche. Purtroppo, durante le operazioni, è stato trovato il corpo senza vita di una donna di 77 anni. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

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