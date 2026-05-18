Incendio in un appartamento a Trieste | perde la vita una donna di 77 anni

Da dayitalianews.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di oggi a Trieste, un incendio è divampato in un appartamento situato in viale D’Annunzio. Le fiamme hanno costretto all’evacuazione di diversi residenti del palazzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e avviato le verifiche. Purtroppo, durante le operazioni, è stato trovato il corpo senza vita di una donna di 77 anni. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ABBONATI A DAYITALIANEWS Rogo in viale D’Annunzio, evacuati diversi residenti Tragedia nella mattinata di oggi a Trieste, dove un incendio scoppiato all’interno di un appartamento ha provocato la morte di una donna di 77 anni. Le fiamme si sono sviluppate in un’abitazione situata in viale D’Annunzio, causando momenti di forte tensione tra i residenti della zona. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo avrebbe interessato rapidamente l’alloggio, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco e delle squadre di emergenza. Per l’anziana non c’è stato nulla da fare: i soccorritori l’hanno trovata priva di vita all’interno dell’appartamento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

incendio in un appartamento a trieste perde la vita una donna di 77 anni
© Dayitalianews.com - Incendio in un appartamento a Trieste: perde la vita una donna di 77 anni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il triste capodanno di Milano: piazza Duomo deserta già poco dopo la mezzanotte

Video Il triste capodanno di Milano: piazza Duomo deserta già poco dopo la mezzanotte

Sullo stesso argomento

Incendio in un appartamento nel Salernitano: perde la vita il cagnolino, illesi gli occupantiIncendio in appartamento questa notte intorno all’ 1:00 in località Pezzano di San Cipriano Picentino.

Leggi anche: Incendio in una palazzina Ater a Trieste, appartamento in fiamme a causa di una sigaretta e l'insetticida

incendio in un appartamentoTremendo incendio in un appartamento, una persona è morta: un intero edificio è stato evacuatoTRIESTE. Drammatico incendio nella mattina di oggi a Trieste dove una persona ha perso al vita. Le fiamme sono scoppiate all'interno di un'abitazione al sesto piano di un condominio di viale D'Annunzi ... ildolomiti.it

incendio in un appartamentoEsplosione ed incendio in appartamento: un morto, carbonizzatoEsplosione e incendio in un appartamento a Mirano: una persona è morta, evacuato il condominio e verifiche in corso. nordest24.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web