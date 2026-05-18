Incendio in un appartamento a Trieste | perde la vita una donna di 77 anni
Nella mattinata di oggi a Trieste, un incendio è divampato in un appartamento situato in viale D’Annunzio. Le fiamme hanno costretto all’evacuazione di diversi residenti del palazzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e avviato le verifiche. Purtroppo, durante le operazioni, è stato trovato il corpo senza vita di una donna di 77 anni. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Rogo in viale D’Annunzio, evacuati diversi residenti Tragedia nella mattinata di oggi a Trieste, dove un incendio scoppiato all’interno di un appartamento ha provocato la morte di una donna di 77 anni. Le fiamme si sono sviluppate in un’abitazione situata in viale D’Annunzio, causando momenti di forte tensione tra i residenti della zona. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo avrebbe interessato rapidamente l’alloggio, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco e delle squadre di emergenza. Per l’anziana non c’è stato nulla da fare: i soccorritori l’hanno trovata priva di vita all’interno dell’appartamento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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