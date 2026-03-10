Tragedia a Civitavecchia | incendio in un appartamento trovata morta una donna

Nel pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per un incendio in un appartamento. Durante le operazioni di spegnimento, è stata trovata senza vita una donna. L’intervento è durato diverse ore e ha coinvolto diverse unità di emergenza. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio e stabilire eventuali responsabilità.

Civitavecchia, 10 marzo 2026 – Un grave incendio in appartamento ha impegnato nel pomeriggio i vigili del fuoco di Civitavecchia. Dalle ore 16.30 la squadra della Bonifazi è intervenuta in via Bramante, dove le fiamme hanno interessato un'abitazione situata al terzo piano di una palazzina. I vigili del fuoco si sono messi subito al lavoro per contenere il rogo e avviare le ricerche di eventuali persone presenti all'interno dello stabile. Una parte della squadra ha effettuato la ventilazione forzata del vano scale, così da liberarlo rapidamente dal fumo tossico e consentire operazioni in maggiore sicurezza. Il ritrovamento della vittima e i soccorsi.