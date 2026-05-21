A Grosseto si è verificato un incendio in un appartamento, che ha causato la morte di un uomo di 66 anni. L’incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio e, nonostante i soccorsi, i tentativi di rianimarlo in strada si sono rivelati inutili. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per stabilire le cause dell’incendio.

Grosseto, 21 maggio 2026 – Tragedia a Grosseto. Un uomo di 66 anni, imprenditore, nella tarda serata oggi giovedì 21 maggio è stato trovato in fin di vita nel suo appartamento al terzo piano di un condominio in via Piave dai vigili del fuoco, intervenuti dopo che alcuni vicini li avevano allertati dopo aver visto le fiamme che uscivano dalle finestre. L’uomo è stato portato via dall’appartamento e i medici del 118 hanno tentato disperatamente di rianimarlo in strada, ma è morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Le fiamme sono state prontamente spente dai vigili del fuoco. Il decesso è stato constatato poco prima delle 22. Il 66enne aveva un’attività di attrezzature ortopediche in via Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incendio in appartamento, imprenditore muore per le esalazioni. Inutili i tentativi di rianimarlo in strada

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