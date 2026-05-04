Un neonato di un anno è deceduto in una casa a Jesi dopo un malore improvviso. I familiari hanno tentato di rianimarlo senza successo, chiamando i soccorsi. Sul luogo sono arrivati i paramedici, che hanno cercato di stabilizzare il bambino, ma ogni tentativo si è rivelato vano. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

JESI Le urla e i vagiti che riempiono l’aria di vivacità quando in casa c’è un neonato, si sono improvvisamente interrotti per lasciare il posto alla peggiore delle tragedie. Un bambino di appena 12 mesi è morto in casa intorno alla 17,30. In un’abitazione di via XXIV Maggio, appena fuori dal centro città, un bambino di un anno ha smesso improvvisamente di respirare. Cos’è successo Il bimbo, di origine nordafricana ma nato a Jesi, era nella sua culla quando ha accusato il malore. Attimi di disperazione e di terrore. I genitori si sono accorti che il piccino non respirava, hanno provato a capire l’incomprensibile, mentre disperati chiamavano il Nue112 e cercavano di spiegare cosa stesse accadendo al loro figlio.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Un malore improvviso e si consuma la tragedia: bimbo di un anno muore in casa a Jesi. Inutili gli estenuanti tentativi di rianimarlo

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