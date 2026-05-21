Incendio a Torino Aurora | a fuoco negozio di monopattini elettrici proprietario in ospedale e morto un gatto

Nella serata di giovedì 21 maggio 2026, si è verificato un incendio in un negozio di monopattini elettrici situato all’incrocio tra via Bologna e lungoDora Firenze a Torino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, mentre il proprietario del negozio è stato trasportato in ospedale. Durante le operazioni di soccorso, un gatto è rimasto vittima delle fiamme. Non sono stati riferiti altri feriti o danni a strutture vicine.

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