Nuova vita per l' ex ospedale di Torino Aurora | trasformato in un maxi-polo sanitario con una spesa di quasi 12 milioni

L'ex ospedale di Torino Aurora, precedentemente conosciuto come Astanteria Martini ed Einaudi, è stato riqualificato in un grande polo sanitario. La ristrutturazione ha richiesto circa 12 milioni di euro e ha trasformato l'edificio in un presidio dedicato alla sanità territoriale, riportando l'ospedale alla sua funzione originaria di servizio pubblico. La struttura ora ospita diverse unità sanitarie per le cure e i servizi alla cittadinanza.

L’ex ospedale ex Astanteria Martini ed ex Einaudi di via Cigna torna a vivere come presidio della sanità territoriale. Nella mattinata di ieri, giovedì 9 aprile 2026, è stata inaugurata la nuova casa di comunità Ridotto, all’interno del complesso nel quartiere Aurora. Un passaggio simbolico ma. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Scoperto un laboratorio di produzione di crack a Torino Aurora: un arrestato e maxi-sequestroGli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato Barriera Milano della polizia di Stato hanno scoperto, a febbraio 2022, in uno... Arcore: 5 milioni per il nuovo polo sanitario over 65Un investimento di oltre cinque milioni di euro trasformerà l’ex asilo San Giuseppe ad Arcore in un polo sanitario dedicato agli over 65. Temi più discussi: Nuova vita per l'ex ospedale: trasformato in un maxi-polo sanitario con una spesa di quasi 12 milioni; Tra Barriera e Aurora, nelle nuove zone rosse. Il prefetto: Così preveniamo i reati; Torino: controlli straordinari ad Aurora e San Donato; Che festa, i trent’anni dei Subsonica a Torino. L'inverno demografico cancella 100 classi. Nuova vita per quattro scuoleIl comune affida gli istituti chiusi a settembre a enti del terzo settore per iniziative no profit a favore di minori, anziani, famiglie e disabili ... rainews.it Torino, oltre 600 proposte per dare nuova vita a chioschi dismessiSono oltre 600 le idee e proposte arrivate alla Città di Torino per la manifestazione d'interesse lanciata nei mesi scorsi per rivitalizzare i chioschi dismessi. Tantissime proposte, un segnale ... ansa.it TORINO. Ieri, sono stati effettuati nuovi controlli straordinari del territorio nelle zone “Aurora” e “San Donato” da parte dell’Arma territoriale (Compagnie Oltre Dora, San Carlo e Nucleo Radiomobile) con il supporto delle unità specializzate dei Carabinieri Parac - facebook.com facebook