Mandello del Lario (Lecco), 22 marzo 2026 – A fuoco la casa di villeggiatura sul lago di Como. Sabato sera un incendio è divampato all'interno di un appartamento a Mandello del Lario. All'interno c'erano cinque persone, tra cui un bambino e un parente dei proprietari arrivato apposta dal Canada per un weekend sul Lario con loro. Sono riusciti tutti a scappare e mettersi in salvo prima di restare intrappolati dal fumo e dalle fiamme. Il gattino di famiglia è invece morto, perché non hanno avuto abbastanza tempo per trovarlo e portare in salvo anche lui, sia a causa del fumo, sia del rogo che stava divorando ogni cosa. L'incendio è scoppiato poco dopo le 21. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mandello, incendio nella di villeggiatura sul lago: cinque intossicati, tra cui un bambino. Morto il gatto di famiglia

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