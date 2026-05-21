Incastrato così Garlasco la clamorosa rivelazione del settimanale Giallo su Stasi
Il caso di Garlasco torna a far parlare di sé dopo che un settimanale ha pubblicato nuove rivelazioni su Stasi. Si tratta di dettagli riguardanti vecchi verbali e consulenze che riaccendono i dubbi già presenti nel corso delle indagini. La vicenda, che aveva già attirato l’attenzione pubblica, si arricchisce di elementi che potrebbero influenzare l’andamento dei processi in corso. Nessuna conclusione definitiva è stata ancora tracciata, e le nuove rivelazioni introducono ulteriori punti di discussione nel caso.
Il caso di Garlasco torna improvvisamente a tremare sotto il peso di nuovi dubbi, vecchi verbali e consulenze che riaprono interrogativi mai davvero sopiti. A rilanciare la tesi di un possibile errore giudiziario è il nuovo numero del settimanale Giallo, che dedica la copertina all’omicidio di Chiara Poggi con un titolo destinato ad alimentare ancora una volta lo scontro mediatico e giudiziario attorno alla condanna di Alberto Stasi. “L’hanno incastrato!”, scrive il settimanale in apertura, sostenendo che la nuova fase investigativa starebbe facendo emergere elementi capaci di mettere in discussione l’impianto accusatorio costruito negli anni contro l’ex fidanzato della giovane uccisa nella villetta di via Pascoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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