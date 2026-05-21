Incastrato così Garlasco la clamorosa rivelazione del settimanale Giallo su Stasi

Il caso di Garlasco torna a far parlare di sé dopo che un settimanale ha pubblicato nuove rivelazioni su Stasi. Si tratta di dettagli riguardanti vecchi verbali e consulenze che riaccendono i dubbi già presenti nel corso delle indagini. La vicenda, che aveva già attirato l’attenzione pubblica, si arricchisce di elementi che potrebbero influenzare l’andamento dei processi in corso. Nessuna conclusione definitiva è stata ancora tracciata, e le nuove rivelazioni introducono ulteriori punti di discussione nel caso.

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