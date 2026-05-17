Calcio due reti della Salernitana stendono il Ravenna | ora serve un miracolo per proseguire nei playoff
Nel primo turno dei playoff di calcio, la squadra campana ha battuto il Ravenna con un punteggio di 2-0. Le reti sono state segnate da Lescano e Anastasio nel corso della partita. La sconfitta complica il cammino del Ravenna, che ora deve affrontare una sfida più difficile per sperare di proseguire nella competizione. La partita si è svolta in modo tale che la squadra campana ha controllato il risultato fin dall'inizio, impedendo agli avversari di segnare.
Il Ravenna esce sconfitto dalla sfida d'andata contro la Salernitana. Finisce 2-0 per la squadra campana che si impone con le reti di Lescano e Anastasio. Due gol nella ripresa (al 67esimo e 87esimo) che ora complicano enormemente il cammino del Ravenna nel percorso nei playoff. Nella partita di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Sorteggio: Casarano-Union Brescia, Potenza-Ascoli Calcio serie C, secondo turno nazionale playoff: anche Lecco-Catania e Salernitana-Ravenna
Calcio, playoff: il Ravenna attende il Cittadella, le modifiche alla viabilità nei pressi dello stadioIn occasione della partita dei playoff del campionato di serie C che si svolgerà domani mercoledì 13 maggio, alle 20, allo stadio Benelli, tra...
Partecipa alla goleada realizzando un assist e due reti: Giordano Rositano è l'MVP della ventottesima giornata! #ForzaTBM #CalcioDilettantistico #CalcioLaziale #SecondaCategoriaLaziale #MVP - Facebook facebook
INTER AVANTI ALL’INTERVALLO? L’Inter chiude il primo tempo avanti di due reti: decisivi l’autogol di Marusic al 14’, su calcio d’angolo, e il gol di Lautaro Martinez al 35’ su assist di Dumfries, dopo un errore di Nuno Tavares #Tuttosport #LazioInter #Cop x.com
Incubo calci piazzati: due reti subite anche nel derbyLa Lazio fatica terribilmente sui calci piazzati difensivi, che sono diventati un vero e ... msn.com
Il cugino di Haaland e una difesa che subisce poco: tutto sul RakowLa squadra polacca, avversaria della Fiorentina negli ottavi di Conference, conta sulle reti di Braut Brunes, parente del bomber norvegese del City. E in Europa ha subito soltanto due reti. Ma in ... gazzetta.it