Calcio due reti della Salernitana stendono il Ravenna | ora serve un miracolo per proseguire nei playoff

Da ravennatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo turno dei playoff di calcio, la squadra campana ha battuto il Ravenna con un punteggio di 2-0. Le reti sono state segnate da Lescano e Anastasio nel corso della partita. La sconfitta complica il cammino del Ravenna, che ora deve affrontare una sfida più difficile per sperare di proseguire nella competizione. La partita si è svolta in modo tale che la squadra campana ha controllato il risultato fin dall'inizio, impedendo agli avversari di segnare.

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Il Ravenna esce sconfitto dalla sfida d'andata contro la Salernitana. Finisce 2-0 per la squadra campana che si impone con le reti di Lescano e Anastasio. Due gol nella ripresa (al 67esimo e 87esimo) che ora complicano enormemente il cammino del Ravenna nel percorso nei playoff. Nella partita di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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