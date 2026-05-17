Calcio due reti della Salernitana stendono il Ravenna | ora serve un miracolo per proseguire nei playoff

Nel primo turno dei playoff di calcio, la squadra campana ha battuto il Ravenna con un punteggio di 2-0. Le reti sono state segnate da Lescano e Anastasio nel corso della partita. La sconfitta complica il cammino del Ravenna, che ora deve affrontare una sfida più difficile per sperare di proseguire nella competizione. La partita si è svolta in modo tale che la squadra campana ha controllato il risultato fin dall'inizio, impedendo agli avversari di segnare.

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