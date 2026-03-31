In casa Roma si prepara un’estate di trasferimenti, con particolare attenzione alle uscite di due dei principali attaccanti. Dopo una prima parte di stagione caratterizzata da difficoltà in attacco, la squadra si appresta a rinnovarsi nel reparto offensivo, un settore che ha evidenziato alcuni punti deboli e che sarà centrale nelle prossime mosse di mercato.

Sarà un’estate ricca di cambiamenti in casa Roma, con un focus ben acceso sul reparto offensivo, tallone d’achille nella prima metà di stagione giallorossa e zona di campo fondamentale per il calcio di Gian Piero Gasperini. Tra scadenze di contratto, fine prestiti, punti fermi e rientri, il direttore sportivo Ricky Massara si prepara ad una finestra molto movimentata. Scadenze e fine prestiti: chi è pronto a fare le valigie. In questo momento sono addirittura 6 i giocatori offensivi che, da contratto, a partire dal prossimo 1° luglio, non faranno più parte della rosa della Roma: El Shaarawy, Dybala, Pellegrini, Ferguson, Venturino e Zaragoza. I primi 3 andranno a scadenza a fine stagione, gli altri lasceranno il club giallorosso per fine prestito. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, rivoluzione attacco: Dybala ed El Shaarawy ai saluti

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