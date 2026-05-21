Incarichi di presidenza 2026 27 domande in scadenza domani 22 maggio | le regole per le conferme

Domani, 22 maggio 2026, scade il termine per presentare le domande di conferma degli incarichi di presidenza relativi all’anno scolastico 202627. Le procedure devono essere completate entro questa data per chi desidera mantenere la posizione di leadership nelle scuole. Le regole e i criteri per la presentazione delle domande sono stati stabiliti dalle autorità competenti e devono essere rispettati dai candidati interessati. La scadenza riguarda tutti gli istituti scolastici coinvolti.

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