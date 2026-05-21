Incarichi di presidenza 2026 27 domande in scadenza domani 22 maggio | le regole per le conferme

Da orizzontescuola.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, 22 maggio 2026, scade il termine per presentare le domande di conferma degli incarichi di presidenza relativi all’anno scolastico 202627. Le procedure devono essere completate entro questa data per chi desidera mantenere la posizione di leadership nelle scuole. Le regole e i criteri per la presentazione delle domande sono stati stabiliti dalle autorità competenti e devono essere rispettati dai candidati interessati. La scadenza riguarda tutti gli istituti scolastici coinvolti.

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Scade domani, venerdì 22 maggio 2026, il termine per presentare domanda di conferma degli incarichi di presidenza per l’anno scolastico 202627. La procedura, definita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con la direttiva n. 11 del 27 febbraio 2026, riguarda i docenti che già svolgono le funzioni di preside incaricato. L'articolo Incarichi di presidenza 202627, domande in scadenza domani 22 maggio: le regole per le conferme. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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