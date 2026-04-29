Incarichi di presidenza 2026 27 al via le domande | c’è tempo fino al 22 maggio

Da oggi, 29 aprile, è possibile presentare le domande per la conferma degli incarichi di presidenza per l’anno scolastico 20262027. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 22 maggio. Le procedure coinvolgono le istituzioni scolastiche interessate, che devono rispettare questa data per completare la richiesta. La selezione riguarda le responsabilità di presidenza previste per i prossimi due anni scolastici.

Partono oggi, 29 aprile, le domande per la conferma degli incarichi di presidenza per l’anno scolastico 20262027. Le istanze potranno essere presentate fino al 22 maggio. L'articolo Incarichi di presidenza 202627, al via le domande: c’è tempo fino al 22 maggio.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Direttiva concernente la conferma degli incarichi di presidenza per l’anno scolastico 2026-2027 x.com

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