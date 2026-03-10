Area portuale di Gioia Tauro affidato il servizio di primo intervento medico-sanitario

L’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha deciso di affidare la gestione del servizio di primo intervento medico-sanitario all’interno dell’area portuale di Gioia Tauro. Il presidio sarà gestito da un’agenzia specializzata e sarà attivo per garantire interventi immediati in caso di emergenze sanitarie. Inoltre, il servizio di trasporto in autoambulanza sarà affidato a un’altra società.

L'obiettivo è quello di assicurare l'attività medico sanitaria di primo intervento, considerata rilevante all'interno di uno scalo portuale che ospita quotidianamente migliaia di utenti Si tratta di un servizio di particolare importanza che risponde all'esigenza di tutela della salute in ambito lavorativo e alla sicurezza in porto dei suoi lavoratori. L'obiettivo è quello di assicurare l'attività medico sanitaria di primo intervento, considerata rilevante all'interno di uno scalo portuale che ospita quotidianamente migliaia di utenti, al fine altresì di assicurare un'assistenza essenziale agli oltre 1500 dipendenti diretti dello scalo portuale.